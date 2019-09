Ternatse rockband Pearly Pete eert frontman Peter Leyder tijdens Studio Stan op VTM Wim De Smet

30 september 2019

19u32 1 Ternat Stan Van Samang en de overblijvers van de rockband Pearly Pete brengen dinsdagavond in Studio Stan een emotioneel eerbetoon aan Peter Leyder, de frontman van de groep die begin vorig jaar onverwacht overleed. “Na de opnames zijn we in elkaars armen gevallen. Het was een mooie maar moeilijke dag”, getuigt Dirk Leyder, broer van Peter.

Peter Leyder overleed op 26 januari vorig jaar. ‘Leydt’ had net zijn dochtertje aan de school in Sint-Martens-Bodegem afgezet, toen hij zich onwel voelde. Hij alarmeerde nog zijn echtgenote die op haar beurt de hulpdiensten belde, maar alle hulp kwam te laat.

Omdat het altijd zijn grote droom was om ooit een liedje op te nemen in een echte studio, werden de resterende bandleden van Pearly Pete in de armen gedreven van Stan Van Samang en zijn nieuwe programma op vtm. “De televisiemakers waren op zoek naar mensen met een liedje en een verhaal”, vertelt Dirk Leyder. “Eerst hebben ze toestemming gevraagd aan Ilse, de vrouw van Peter. Omdat Peter het niet anders zou gewild hebben, hapten we toe.”

Split Enz

De vrienden van Leydt brengen dinsdagavond een pakkende versie van ‘Message to my girl’, een radiohit uit de jaren ’80 van de Nieuw-Zeelandse band Split Enz. “Het was het favoriete liedje van Peter”, vertelt zijn broer. “We hebben het nummer met onze eigen muzikanten ingespeeld, zowel drum, bass, piano, gitaar als viool. Om Peter aan de microfoon te vervangen, hebben we een beroep gedaan op Bart Willems, een goede vriend van hem.”

Voor de bandleden was het een beladen dag. “Voor ons waren die opnames heel emotioneel”, vertelt Dirk. “Wij zijn al niet gewoon om voor een camera op te treden en we waren ook onder de indruk van de studio en de producer. Het was een lange werkdag en in het begin lukte het allemaal niet zo vlot. Maar uiteindelijk is alles goed gekomen. We zijn zeer opgetogen over het resultaat. Toen we het afgewerkte nummer uiteindelijk hoorden, werd het stil. Pas dan zijn we elkaar in de armen gevallen. (stilte) We hebben de aflevering zelf nog niet gezien, maar ik denk dat het echt heel mooi zal zijn.”

Violist

De rockband Pearly Pete was eigenlijk het geesteskind van Peter Leyder. “De band bestaat vandaag niet meer maar de bandleden komen wel nog samen om muziek te maken”, luidt het. “We noemen onszelf nu Daft, een verwijzing naar de Daft Studio waar het televisieprogramma werd opgenomen. Eigen nummers maken, zoals Pearly Pete deed, dat doen we niet meer. We brengen alleen nog covers. Bart heeft de zang overgenomen en er is met Philippe ook een violist bijgekomen. Maar we spelen alleen nog voor speciale gelegenheden. Vroeger was muziek het belangrijkste, nu gaat het ons om het samenzijn en de herinneringen. En de muziek, die komt er bij.”