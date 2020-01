Ternat zoekt helpers om 2.000 bomen te planten WDS

29 januari 2020

14u45 2 Ternat Het gemeentebestuur van Ternat doet een oproep naar de inwoners om samen 2.000 bomen aan te planten.

De gemeente Ternat en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) slaan de handen in elkaar om samen 2.000 bomen te planten in Hertigembos. Dat bevindt zich in de Veldstraat en sluit naadloos aan bij het grotere Liedekerkebos. De aanplant was aanvankelijk een scholenproject. Alle scholen van Ternat werden aangeschreven om hun leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar in te schakelen bij de plantactie.

Omdat het planten van 2.000 bomen echter een serieus karwei is, werd besloten om alle inwoners uit te nodigen. Alle Ternattenaren met groene vingers mogen zich, gewapend met spade, laarzen en regenjas, aanmelden op donderdag 6 februari van 9 tot 12 uur. De ingang van het bos is bereikbaar via een losweg aan de Bosstraat tussen huisnummers 7 en 11. Wie wil deelnemen laat best op voorhand iets weten via milieu@ternat.be of 02/451.45.60.