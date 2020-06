Ternat wil leegstaande panden ombouwen tot sociale woning Wim De Smet

09 juni 2020

16u10 1 Ternat Het gemeentebestuur van Ternat wil eigenaars van leegstaande panden overtuigen om hun eigendom om te bouwen tot sociale woning.

“Om leegstand tegen te gaan én het aantal sociale woningen te verhogen, hebben 3Wplus en Klimaatpunt het project WarmNest opgestart”, meldt schepen Gunter Desmet (CD&V). “Dit project heeft drie doelen. We willen het aantal leegstaande woningen verminderen, de woningen klaarmaken voor de huidige en toekomstige energie-eisen, en tot slot is er ook een sociale insteek. Door deze woningen sociaal te verhuren, hebben meer mensen toegang tot kwalitatieve en energiezuinige woningen.”

Voordelen voor eigenaars

Ook de eigenaars genieten enkele voordelen als ze instappen op het project. “De eigenaar hoeft niet langer leegstandsbelasting te betalen”, vervolgt de schepen. “En hij hoeft zich ook geen zorgen te maken over de renovatie. 3WPlus en Klimaatpunt stellen een renovatieplan op, gaan op zoek naar aannemers, volgen de werken op en doen de aanvraag van de premies. De eigenaar investeert wel zelf, maar heeft daarbij recht op verhoogde energiepremies, een kosteloze lening tot 25.000 euro en ook fiscale voordelen omdat hij de woning nadien beschikbaar stelt aan een sociaal verhuurkantoor. En daarmee heeft hij meteen ook een maandelijks gegarandeerd huurinkomen.”

De gemeente gaat nu onderzoeken welke panden in aanmerking komen. Die eigenaars zullen gecontacteerd worden. Eigenaars van leegstaande panden die interesse hebben in het project, kunnen contact opnemen met 3WPlus of Klimaatpunt.