Ternat stelt inning bedrijfsbelasting uit tot najaar: “Duwtje in de rug voor handelaars Bart Kerckhoven

27 maart 2020

10u20 0 Ternat Het schepencollege van Ternat heeft beslist om de aanslagbiljetten van de bedrijfsbelasting ten vroegste in september te versturen in plaats van in mei. De lokale belastingen worden wel niet herbekeken.

Het Vlaams netwerk van ondernemingen (VOKA) roept gemeentebesturen op om de onroerende voorheffing voor bedrijven niet te verhogen in deze tijden van corona. Dat is Ternat ook niet van plan. VOKA vraagt ook om de lokale belastingen te herbekijken. “Daar gaat het schepencollege niet op in, aangezien die belastingen al voor de coronacrisis werden verlaagd. Voor kleine ondernemingen heeft Ternat de forfaitaire bedrijfsoppervlaktebelasting van 150 euro dit jaar namelijk al verlaagd naar 33 euro”, klinkt het.

Niet betalen voor veilige afstand

Naast een latere inning van de bedrijfsbelasting schuift Ternat nog enkele andere maatregelen naar voor. Zo voorziet de gemeente de mogelijkheid voor lokale handelaars om op het publieke domein wachtplaatsen voor klanten af te bakenen zodat ze op een veilige afstand van elkaar kunnen staan. De ‘inname openbaar domein’ die handelaars hiervoor normaal gezien moeten aanvragen, hoeft uitzonderlijk niet betaald te worden. Dat gaat over 15 euro per kalenderdag.

“Met deze kleine maatregelen willen wij als gemeentebestuur onze handelaars een duwtje in de rug geven”, zegt burgemeester Michel Vanderhasselt (CD&V). “Ondernemers en handelaars hebben het vandaag erg moeilijk, terwijl zij wel diegenen zijn die Ternat doen bloeien. Hopelijk overleven ze allemaal deze crisis en kunnen ze snel weer hun activiteiten voor 100 procent oppikken.”

Verder is er een platform waar handelaars kunnen melden welke activiteiten en diensten ze nog aanbieden in deze tijden zodat de inwoners een overzicht hebben over het aanbod. De handelaars krijgen ook affiches toegestuurd met richtlijnen die ze kunnen uithangen.