Ternat past woonbeleid aan: belasting op tweede verblijven stijgt van 250 naar 2.000 euro Wim De Smet

26 juni 2019

18u30 2 Ternat Het gemeentebestuur van Ternat past het gemeentelijk woonbeleid aan en rekent een fors zwaardere belasting aan voor leegstand en tweede verblijven.

“We willen een tandje bijsteken in de bestrijding van leegstand en verwaarlozing van woningen”, meldt schepen van Woonbeleid Gunter Desmet (CD&V). “Leegstaande woningen zijn een gesel voor een buurt en ontsieren het straatbeeld. Ze trekken ook ongedierte en vandalisme aan.”

De gemeente verhoogt daarom de belasting op leegstand van 1.250 naar 2.000 euro. “En per jaar dat een woning leegstaat, komt daar nog eens 2.000 euro bij”, luidt het. “We gaan tot een maximum van 10.000 euro. Natuurlijk zijn er de nodige vrijstellingen ingebouwd voor renovatiewerken of bij een overlijden.”

Technisch verslag

Ook de belasting op verwaarlozing gaat de hoogte in. “Hier voor gaan we een technisch verslag opstellen, geïnspireerd op de werkwijze van de Vlaamse overheid. Een woning met 10 punten of meer zal als verwaarloosd beschouwd worden.”

En ook de belasting op tweede verblijven wordt fors opgetrokken van 250 naar 2.000 euro. “Eigenaars van tweede verblijven betalen geen personenbelasting in Ternat maar ze maken wel volop gebruik van de gemeentelijke dienstverlening. Die onrechtvaardigheid willen we wegwerken.”

Daarnaast gaat de gemeente jaarlijks ook 30.000 euro vrijmaken voor subsidiedossiers. Inwoners kunnen dan met vragen terecht bij de woonconsulent voor informatie, advies en begeleiding.

De nieuwe reglementen treden op 1 januari 2020 in werking.