Ternat lanceert folder waarin coronamaatregelen worden uitgelegd Wim De Smet

06 april 2020

13u50 1 Ternat Het gemeentebestuur van Ternat lanceert een flyer waarin alle informatie over de coronamaatregelen nog eens haarfijn wordt uitgelegd. De folder werd door vrijwilligers in alle bussen van Ternat gedropt.

“We hebben volop ingezet op online communicatie, maar uiteraard zitten er heel wat mensen niet online”, zegt schepen voor communicatie Timo Schoukens. “Die kijken misschien wel naar de tv, maar op het VTM- of VRT-nieuws wordt uiteraard niets gezegd over specifieke maatregelen in Ternat. Daarom maakten we dit blad, waarin mensen info krijgen over de bereikbaarheid van onze diensten, ons gemeentehuis en ons sociaal huis. Eigenlijk staat er alles in wat onze inwoners absoluut moeten weten. Ook de corona-informatienummers staan erin en de basisregels worden nog eens duidelijk herhaald. Zo is iedereen helemaal mee”, aldus Timo Schoukens

Het blad werd intern ontworpen en opgesteld. De verdeling gebeurt door vrijwilligers. “Via ons platform helpmee@ternat.be kregen we een pak kandidaten die hun steentje willen bijdragen tijdens deze coronacrisis”, zegt schepen Schoukens. “Hen hebben we nu ook ingeschakeld om deze flyer te verdelen, uiteraard conform de hygiëneregels. We zijn hen alvast heel dankbaar voor hun inzet.”