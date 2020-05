Ternat is snelste van de provincie: alle inwoners krijgen vanaf vandaag mondmasker Wim De Smet

05 mei 2020

14u00 3 Ternat Het gemeentebestuur van Ternat is vanmiddag als eerste in de regio begonnen met het verdelen van mondmaskers aan alle inwoners. Ternat beschikt nu al over een voorraad van 18.000 maskers en vrijwilligers zijn die momenteel in alle brievenbussen aan het stoppen. De groepsaankoop bij Haviland wordt afgeblazen. “We wilden niet langer wachten”, zegt burgemeester Michel Vanderhasselt (CD&V).

Ternat zorgt voor een primeur in onze regio door iedere inwoner een mondmasker te schenken in de strijd tegen corona. “Het klopt dat we er snel bij zijn, maar we zijn dan ook heel vroeg in gang geschoten”, meldt schepen van Communicatie Timo Schoukens (VT). “De mondmaskers werden besteld bij een leverancier in Halen. Zaterdag werd onze bestelling geleverd en sindsdien waren we druk in de weer om de maskers in geadresseerde enveloppes te steken. Om privacyredenen gebruiken we alleen het adres, niet de naam van de inwoners. We hebben 3.000 mondmaskers voor kinderen en 15.000 exemplaren voor volwassenen.”

Dinsdagmiddag om 13 uur vertrokken de mondmaskers richting Ternatse woningen. “We hebben vijf routes uitgestippeld en onze vrijwilligers nemen elk een reeks straten voor zich”, vervolgt Schoukens. “We zijn begonnen in het centrum van Ternat. Vanaf vanavond krijgen ook de inwoners van deelgemeente Wambeek hun masker. En woensdag verzamelen we opnieuw om iedereen in Sint-Katherina-Lombeek een mondmasker te bezorgen. Ten laatste morgenavond zijn al onze inwoners bediend.”

Vrijwilligers

Burgemeester Michel Vanderhasselt (CD&V) is trots op de vlotte organisatie. “Het doet me plezier als ik zie hoe veel vrijwilligers zich hier spontaan aanmeldden om de enveloppes te verdelen”, vertelt hij. “De verdeling en coördinatie verloopt vanuit het gemeentehuis waar mijn collega Timo prachtig werk heeft verricht. Dit is een mooie actie die ieders veiligheid ten goede komt.”

De gemeente Ternat had zich eerder ook ingeschreven voor een groepsaankoop van mondmaskers bij intercommunale Haviland. “Maar aangezien Haviland niet meteen kon leveren, hebben we beslist om die bestelling af te blazen”, meldt Vanderhasselt. “We wilden niet langer wachten. Ternat kiest de weg vooruit.”

De voorraad mondmaskers in Ternat zal ook aangewend worden om de heropening van de scholen vlotter te laten verlopen. “Leerlingen die in Ternat naar school gaan maar hier niet wonen, kunnen van ons een mondmasker bekomen. We hebben daarover een akkoord gesloten met de scholen.”