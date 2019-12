Ternat investeert 44 miljoen euro in nieuwe projecten (waaronder schoolgebouw) Wim De Smet

15u20 0 Ternat De gemeente Ternat gaat de komende legislatuur voor 44 miljoen euro aan investeringen doen. Blikvanger én slokop is de bouw van een nieuwe school in de Nieuwbaan.

Het meerjarenplan van Ternat oogt ambitieus. De 44 miljoen euro die wordt vrijgemaakt voor investeringen gaat vooral op aan openbare werken en mobiliteit (16,2 miljoen euro). Voor duurzaamheidsmaatregelen wordt 12,2 miljoen vrijgemaakt, geld dat vooral besteed wordt aan led-verlichting, meer natuur en afvalvermindering. Voor schoolgebouwen wordt 6,8 miljoen euro ingeschreven. Voor het cultuurcentrum De Ploter worden grondige instandhoudingswerken aangekondigd. Het bestuur maakt voor die restauratie 700.000 euro vrij. Daarnaast wordt er ook geïnvesteerd in de renovatie van De Sibbe (796.000 euro), een doorgangswoning (395.000 euro) en de aanleg van een Finse piste (100.000 euro).

Ternat voert geen belastingverhoging door maar om de uitgaven te compenseren worden wel enkele stevige besparingsmaatregelen genomen. Zo wordt het voormalige pastoriegebouw in Sint-Katherina-Lombeek van de hand gedaan (voor 650.000 euro) en worden ook een dozijn bouwgronden te koop aangeboden in de Lombeekweg, de Assesteenweg, de Muilemlaan, de Potschieter en de Schapenbaan. De verkoop van dat vastgoed moet 4,5 miljoen euro opleveren.

Recyclagepark

Er is ook plaats voor enkele belastingverlagingen. De prijs van een restafvalzak daalt, vanaf 2021, van 2,2 naar 2 euro. Ook voor de kleine zelfstandigen is er goed nieuws: de forfaitaire bedrijfsoppervlaktebelasting wordt verlaagd van 100 naar 20 vierkante meter. “De belastingen gaan niet omhoog, maar de gemeentelijke tarieven worden wel geïndexeerd, op uitzondering van de tarieven op het recyclagepark”, meldt schepen van financiën Gunter Desmet (CD&V). “Daarnaast lanceren we ook enkele nieuwe belastingen, onder meer op masten en pylonen en op grote bouwprojecten. Er komen ook extra gas-boetes op fout en hinderlijk parkeren.”

Het nieuwe meerjarenplan werd dit jaar niet alleen becijferd en genoteerd maar ook nog eens in een tekening gegoten. De gemeente deed een beroep op een professionele tekenaar om de grootste blikvangers van het plan samen te vatten op één grote tekening. Die tekening werd gisteren plechtig ingehuldigd.