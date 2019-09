Ternat heeft nieuwe pastoor: Chris Butaye (45) is burgerlijk ingenieur en had ooit nog een lief Wim De Smet

12 september 2019

10u20 4 Ternat Ternat heeft een nieuwe pastoor. Chris Butaye (45) volgt Jozef De Ridder (78) op als dorpspriester. De nieuwe pastoor heeft een diploma burgerlijk ingenieur op zak en tijdens zijn studentenjaren had hij ook een lief. “Maar uiteindelijk kreeg ik mijn roeping en heb ik beslist om priester te worden”, vertelt Chris.

De nieuwe dorpspastoor groeide op in Overijse en studeerde aan de KU Leuven. Na zijn studies werkte hij twee jaar als onderzoeker aan de universiteit en nog eens twee jaar bij een Amerikaans bedrijf in Heverlee. “Ik heb een heel gewone en evenwichtige jeugd gehad maar ik werd wel gelovig opgevoed”, vertelt pastoor Chris. “Als kind dacht ik er nooit aan om priester te worden, maar toen kreeg ik mijn roeping. Zo’n roeping krijgt je niet in één moment alsof het een blikseminslag is. Dat is een gevoel dat langzaam rijpt.”

Nochtans had Chris voordien een vaste relatie. “Ik had een vriendin en die relatie heeft twee jaar geduurd”, luidt het. “Dat was een ernstige relatie hoor. Ik voelde me ook echt goed bij haar en we hadden plannen om een gezin te stichten. Maar uiteindelijk is de relatie afgesprongen. Ook van het studentenleven heb ik geproefd maar dat was niet echt mijn ding. Ik heb één keer meegedaan aan een cantus, maar voor mij ging dat er allemaal een beetje te wild en te gortig aan toe (lacht). Ik was als student een brave jongen.”

Kapelaan

Chris Butaye stapte het seminarie van Namen binnen in 2001. Zes jaar later werd hij tot priester gewijd. “Ik werd eerst kapelaan in Beauraing, dat is een bekend bedevaartsoord in Wallonië. Omdat daar ook veel toeristen komen, was het handig dat ik tweetalig was. En vier jaar geleden vroeg men mij ook om pastoor te worden in Durbuy. Ook hier komen veel Vlamingen en Nederlanders op uitstap en was het een extra troef dat de pastoor ook Nederlands kende.”

“Vorig jaar hoorde ik dat er in Vlaams-Brabant een priestertekort was en verschillende mensen spraken me aan om me aan de verhuis te wagen”, vervolgt de pastoor. “Ik beschouw mijn terugkeer naar Vlaanderen als een teken van God.”

Chris Butaye is voortaan priester in de pastorale zone van Ternat. “Het gaat om vier parochies: Ternat, Wambeek en de twee in Sint-Katherina-Lombeek”, luidt het. “En ik mag wonen in de mooie pastoriewoning in Ternat. Die is eigenlijk veel te groot voor mij alleen, maar het is wel aangenamer wonen dan de kleine appartementjes waar ik voordien verbleef. Er zijn hier ook veel vergaderlokaaltjes voor de parochieploeg.”