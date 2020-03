Ternat geeft handelaars die open blijven duwtje in de rug Wim De Smet

19 maart 2020

15u45 0 Ternat De gemeente Ternat gaat een promotiecampagne starten voor de lokale handelaars die, ondanks het coronavirus, hun winkel of bedrijf openhouden.

De dienst lokale economie heeft alle handelaars een formulier bezorgd. Op dat formulier kan iedere middenstander aanduidend of ze speciale diensten leveren. “Voor onze handelaars zijn harde aangebroken”, klinkt het in het gemeentehuis. “Daarom willen we hen ondersteunen. Als zij ons laten weten welke speciale service ze aanbieden, dan verspreiden wij de boodschap.”

De handelaars kunnen ook twee documenten downloaden waarbij ze speciale huisregels kunnen aanduiden. Meer info op www.ternat.be/hulp-voor-de-handelaars.