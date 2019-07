Ternat gaat truckers die E40 ontvluchten om goedkoop te tanken extra belasten Bart Kerckhoven

05 juli 2019

18u33 0 Ternat Het gemeentebestuur van Ternat laat vrachtwagenchauffeurs die de E40 verlaten om goedkoper te tanken langs de Assesteenweg voortaan meer betalen via een nieuwe belasting. “Die chauffeurs veroorzaken nog meer files op de steenweg”, zegt burgemeester Michel Vanderhasselt (CD&V), zelf baas van een transportbedrijf.

Officieel noemt de nieuwe belasting de ‘Gemeentebelasting op motorbrandstofdistributieapparaten’. Op de brandstof die verkocht wordt aan de pompen met hoog debiet zal een extra belasting geheven worden. Die pompen worden gebruikt door de vrachtwagenchauffeurs maar het is volgens burgemeester Vanderhasselt meestal niet de trucker die door de gemeente rijdt die er gaat tanken. “Het is geen nieuw fenomeen”, zegt Vanderhasselt. “Al zeker tien jaar merken we dat vrachtwagenchauffeurs de afrit Ternat nemen om hier te komen tanken. Op de Assesteenweg liggen verschillende tankstations kort bij mekaar en zijn de prijzen zeer concurrentieel. Op de autosnelweg moeten de truckers veel meer betalen. De chauffeurs zijn goed voorbereid en checken via internet waar ze het goedkoopst kunnen tanken. Maar we zijn die vrachtwagens meer dan beu.”

Je kan het de truckers niet verbieden om de afrit te nemen maar we willen het wel minder interessant maken door er voor te zorgen dat de prijzen aan de pomp hier even duur zijn als op de snelweg Schepen Michel Vanderhasselt

“Compleet verzadigd”

De Assesteenweg is één van de drukste steenwegen in de streek. “De steenweg is al helemaal verzadigd van het verkeer”, weet Vanderhasselt. “Wanneer die vrachtwagens de snelweg af rijden om dan op de steenweg te gaan tanken maken ze nadien een kruisbeweging om opnieuw de E40 op te rijden. Zo ontstaan er nog meer files. Je kan het de truckers niet verbieden om de afrit te nemen maar we willen het wel minder interessant maken door er voor te zorgen dat de prijzen aan de pomp hier even duur zijn als op de snelweg.”

Hoeveel de nieuwe belasting moet opbrengen kan Vanderhasselt niet zeggen. “Het is ook niet de bedoeling om er veel munt uit te slaan”, zegt de burgemeester. “De belasting is een middel om het mobiliteitsprobleem op te lossen. We zullen de komende maanden hopelijk toch al een verschil merken. Files zullen er nadien nog wel staan maar als we die vrachtwagens op de snelweg kunnen houden is dat niet alleen een verbetering voor de mobiliteit maar ook een ecologische maatregel.”

Niet oneerlijk

Vreemd genoeg is Vanderhasselt zelf de baas van een groot transportbedrijf. Maar hij vindt niet dat hij zijn eigen truckers zo viseert. “De meeste transportbedrijven hebben een eigen brandstofpomp op hun terrein”, zegt Vanderhasselt. “Voor hen maakt het geen verschil. “En ook wie met een personenwagen gaat tanken zal er niet door getroffen worden. Het is echt geen oneerlijke belasting. Nu we in de meerderheid zitten vonden we het gewoon tijd om eindelijk wat te doen aan dit probleem.”