Ternat blaast Bloemenstoet en Sinksenkermis af wegens corona Wim De Smet

03 april 2020

14u00 15 Ternat Het gemeentebestuur van Ternat heeft beslist om de Sinksenkermis en de Bloemenstoet dit jaar niet te laten doorgaan.

Normaal gezien zou Ternat tijdens het pinksterweekend opnieuw volledig in het teken staan van de Sinksenkermis, met op maandag 1 juni de Bloemenstoet als hoogtepunt. De Bloemenstoet kreeg als thema ‘Glenn Miller In The Mood’, als ode aan de populaire muzikant en orkestleider uit die tijd. De jaarlijkse Sinksenkermis zou dit jaar in het teken staan van de 75ste verjaardag van het einde van de Tweede Wereldoorlog. Er zou een legerkamp worden opgesteld en er zouden optredens in ware jaren ’40-stijl plaatsvinden.

“Omwille van de coronamaatregelen stak het gemeentebestuur de koppen bij elkaar om te bekijken of het enigszins mogelijk was om de Bloemenstoet en Sinksenkermis nog te laten doorgaan”, meldt burgemeester Michel Vanderhasselt (CD&V). “Hoewel iedereen in Ternat jaarlijks uitkijkt naar het evenement, werd besloten dat een massa-evenement zoals de kermis begin juni niet opportuun is. Daarom besloot het gemeentebestuur met pijn in het hart om het evenement dit jaar niet te laten doorgaan.”