TARL stelde liefst 44 coronapv’s op tijdens verlengd paasweekend Tom Vierendeels

15 april 2020

11u39 0 Ternat De politiezone TARL stelde tijdens het verlengde paasweekend liefst 44 coronapv’s op. Om de maatregelen te handhaven stuurt de zone elke dag drie extra ploegen op pad. Er werden ook twee personen gearresteerd wegens weerspannigheid en smaad. We lijst de feiten hieronder per gemeente op.

TERNAT

In Ternat werden vrijdagnamiddag vijf jongeren aangetroffen op een parking in de Brusselstraat. Bedoeling was een wagen te bekijken die mogelijks door één van de aanwezigen gekocht zou worden. Ze werden alle vijf processen-verbaal voor niet-essentiële verplaatsingen en samenscholing. Even later werden in de Keizerstraat twee minderjarigen betrapt op voetballen op een schoolterrein. Ook zij kregen pv’s voor niet-essentiële verplaatsingen en samenscholing. Tot slot werd ‘s avonds een barbecue in de Rozenstraat bezocht. Twee bewoners hadden de moeder van één van de twee op bezoek. Die laatste kreeg een proces-verbaal voor een niet-essentiële verplaatsing.

Op zaterdag werden twee minderjarigen in een boomhut in de Muilemlaan betrapt. Ze gaven aan te willen chillen en de agenten troffen 1,5 gram cannabis aan. De drugs werden in beslag genomen. Het duo kreeg een proces-verbaal voor een niet-essentiële verplaatsing.

Op Pasen werden liefst 13 coronapv’s opgesteld in Ternat alleen. Op de Assesteenweg werden rond middernacht vier bestuurders geverbaliseerd voor niet-essentiële verplaatsingen. Eén persoon gaf aan van Brussel naar Aalst onderweg te zijn om eten te brengen bij familie, maar volgens de politie had hij dan niets in Ternat te zoeken. Een andere chauffeur zei onderweg te zijn geweest voor aankoop en verkoop van auto’s. Een derde man zei op weg te zijn naar de dichtstbijzijnde apotheek van wacht, maar hij werd later onderschept op een ander traject. Tot slot kreeg een man een proces-verbaal nadat hij werkmateriaal bij een klant in Ternat had afgezet maar was blijven hangen voor een barbecue. In de Kattestraat werden acht personen betrapt op het buitenverblijf van één van de aanwezigen. Ook zijn kregen verschillende processen-verbaal. Tot slot werd in het station een persoon geverbaliseerd toen hij op terugweg naar huis was om een vriend te bezoeken.

AFFLIGEM

In Affligem werd op paaszondag een mand onderschept in de Bellestraat toen hij op weg was naar een particulier om paletten op te halen. Hij kreeg een proces-verbaal voor een niet-essentiële verplaatsing.

ROOSDAAL

Twee personen waren vrijdag elk met hun eigen auto naar de bunkers in de Molenveldstraat getrokken om bij te praten. Beiden kregen een proces-verbaal voor een niet-essentiële verplaatsing.

De nachtwinkel op de Pamelse Klei werd zaterdagavond betrapt toen de zaak na 22 uur nog geopend was. Er werd geverbaliseerd voor het niet respecteren van het sluitingsuur voor nachtwinkels als coronamaatregel.

In de Espenveldstraat werden zondag twee personen geverbaliseerd voor een niet-essentiële verplaatsing toen ze op weg waren naar een vriend.

Maandagmiddag werd in de Korterij een samenscholing van vier personen vastgesteld. Twee bewoners bleken een bevriend koppel op bezoek te hebben. Er werden processen-verbaal opgesteld voor niet-essentiële verplaatsingen en inbreuken op het samenscholingsverbod.

LIEDEKERKE

In de Opperstraat werden vrijdagavond vijf personen betrapt die samen alcohol aan het drinken waren. Ze kregen processen-verbaal voor samenscholing en niet-essentiële verplaatsingen.

Aan de Exotic Shop in de Kleemputtenstraat liep een coronacontrole zaterdagavond uit de hand. Vijf personen werden betrapt tewijl ze samen alcohol zaten te drinken. Ze werden alle geverbaliseerd voor samenscholing en een niet-essentiële verplaatsing. Twee onder hen werden meegenomen naar het commissariaat wegens ongewapende weerspannigheid en smaad.