Stormloop voor Ternatse gamba's: mensen ontdekken delicatesse tijdens Dag van de Landbouw Michiel Elinckx

15 september 2019

17u50 0 Ternat Deze namiddag ontdekten honderden mensen de Ternatse gamba’s van bedrijf Eric’s Gamba’s.

Tijdens de Dag van de Landbouw zette Eric De Muylder de deuren van zijn gambakwekerij wagenwijd open. Het publiek kon het hele proces van a tot z live volgen. Na de rondleiding kon iedereen genieten van een bordje Ternatse gamba’s én een lokaal gambabiertje. “Het overtreft onze stoutste verwachtingen”, zegt gambaboer Eric De Muylder. “Het is echt wel een overrompeling. Mensen wilden iets speciaal ontdekken tijdens de Dag van de Landbouw. Of wij een landbouwbedrijf zijn? Eigenlijk wel. We werken ook dagelijks aan een kwaliteitsvol product. Met heel veel liefde én werkkracht lukt ons dat wel.” De Muylder is de enige gambaboer van Vlaanderen. De Ternatse gamba’s zijn uniek in onze streek.