Startschot van Jeugdboekenmaand in bib van Ternat Wim De Smet

03 maart 2020

10u30 0 Ternat In de bibliotheek van Ternat wordt zaterdag het startschot gegeven van de Jeugdboekenmaand.

Tijdens de Jeugdboekenmaand staat bib Ternat helemaal in het teken van kunst. Samen met de jeugddienst en cc De Ploter organiseert de bib een dag vol activiteiten om de Jeugdboekenmaand af te trappen. Op 7 maart kunnen kinderen zich van 10 tot 14 uur in de bib komen uitleven. Zo kunnen ze met Villa Frieda een zelfportret maken of het Gemeenteplein met krijt opfleuren. Ook kunnen de jonge creatievelingen aan de slag met poëzie of zich laten gaan aan de knutselstand. Kinderen vanaf 6 jaar zijn van harte welkom op deze startdag en vooraf inschrijven is niet nodig. Deelnemen is helemaal gratis.