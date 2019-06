Sportsite in Wambeek krijgt tweede kunstgrasveld WDS

06 juni 2019

15u10 0 Ternat Het gemeentebestuur van Ternat gaat een tweede kunstgrasveld aanleggen op de sportsite van Outdoor Ternat in Wambeek. Het nieuwe veld kost 450.000 euro.

De aanleg van het tweede kunstgrasveld moet de werking van voetbalclubs KFC Wambeek-Ternat en FC Dames Ternat garanderen. “Een tweede synthetische grasmat is een noodzaak omdat alle voetbaltrainingen voortaan doorgaan op de site in Wambeek”, meldt burgemeester Michel Vanderhasselt (CD&V). “Die velden zullen dus heel intens gebruikt worden. We kiezen ook voor kunstgras omdat je daar met meer sporters tegelijk op terecht kan.”

Naast een extra kunstgrasterrein gaat het gemeentebestuur ook een inspanning leveren voor de plaatselijke KLJ. De jeugdbeweging huisde vroeger in de parochiezaal en in de pastorie, maar krijgt in de toekomst een eigen stek op de sportsite in Wambeek. “De KLJ heeft zeven kantoorcontainers gekocht die in Wambeek een plaats zullen krijgen”, zegt de burgemeester. “Over de exacte locatie zijn we het nog niet eens, maar de KLJ zal vermoedelijk een eigen stekje krijgen op het kleine voetbalveld, achteraan de site.”

