Sportraad Ternat krijgt Tia Hellebaut op bezoek WDS/VDCL

11 oktober 2019

15u20 0 Ternat De gemeentelijke sportraad van Ternat nodigt op de volgende vergadering voormalig hoogspringer Tia Hellebaut uit.

De algemene vergadering van de sportraad heeft plaats op 12 november. De sportraad nodigt Hellebaut uit ‘omdat sportief talent niet altijd een garantie is op een gouden medaille’. Hellebaut werd in 2008 Olympische kampioen hoogspringen in Peking. Tijdens de lezing in Ternat blikt ze terug op haar indrukwekkende sportcarrière en geeft ze haar visie over het ontdekken van talent bij sportende jongeren.

De lezing is gratis en start om 20 uur. Wie langs wil komen, moet zich wel inschrijven via sport@ternat.be of op 02/582.05.01.