Sociale inspectie verzegelt hand-carwash in Ternat Business Center WDS

20 november 2019

17u10 1 Ternat De sociale inspectie heeft samen met de politie een carwash langs de Assesteenweg in Ternat verzegeld.

De carwash, waar de auto’s met de hand werden gewassen, bevindt zich in het Ternat Business Center, langs de Assesteenweg. De controle kwam er op vraag van het arbeidsauditoraat Halle-Vilvoorde. De zaakvoerder was tijdens de actie niet aanwezig. De RSZ-inspectie stelde zwartwerk vast. Ook de Federale Overheidsdienst Financiën stelde inbreuken vast. Het arbeidsauditoraat besliste om over te gaan tot verzegeling van de carwash. Dit betekent dat de zaakvoerder zich eerst in regel moet stellen op vlak van sociale zekerheid alvorens de verzegeling opgeheven wordt.

De dienst Leefmilieu van de federale gerechtelijke politie en de milieutoezichthouder van Ternat hebben behalve inbreuken inzake leefmilieu ook vastgesteld dat er geen milieuvergunning is afgeleverd voor de uitbating van de carwash.