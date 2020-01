Sloopbedrijf De Meuter bestaat halve eeuw en brak in die tijd zowat half Brussel af: “En zeggen dat vader ons bijna failliet verklaarde”

Wim De Smet

06 januari 2020

17u30 0 Ternat “Maria, nu zijn ze failliet”, zei vader De Meuter in 1970 tegen zijn vrouw nadat zijn zoons André en Gaston twee gloednieuwe vrachtwagens hadden gekocht. Een foute voorspelling want vandaag, een halve eeuw later, heeft het familiebedrijf De Meuter zowat half Brussel afgebroken en klokt het af op een jaarlijkse omzet van net geen 100 miljoen euro.

De broers Gaston (72) en André De Meuter (71) stapten vijftig jaar geleden mee in het transportbedrijfje van hun vader. De zaak telde op dat moment drie kleine vrachtwagentjes. “Vader vervoerde vooral bakstenen, steenkool en zand”, vertelt André. “We hadden ook nog drie oudere broers. Zij hadden elk een andere richting gekozen. Een van hen werd veehandelaar, de andere fruitboer en de oudste, onze Roger, werkte bij De Post. Omdat wij als kleine jongens vaak meehielpen, was het een logische stap om ook het bedrijf over te nemen.”

Gaston en André begrepen al snel dat er met de drie kleine vrachtautootjes geen geld te verdienen viel. “We hebben een jaar later die kleine voertuigen verkocht en twee grote vrachtwagens gekocht. Mijn vader kon zijn ogen niet geloven. “Maria, nu zijn ze failliet”, zei hij tegen ons moeder. Maar we konden wel meteen meewerken aan de aanleg van de autosnelweg tussen Leuven en Brussel.”

Bij de bouw van de Financiëntoren in Brussel mochten wij de grond afvoeren, in opdracht van de grote aannemers van toen. Het ging om zeer zanderige grond die we niet gingen storten maar wel doorverkochten. Op die manier moest de aannemer ons ook geen stortgeld betalen. Maar toen de grote jongens zagen dat wij dat zand doorverkochten, wilden ze ons niet meer betalen. Toen hebben we gezegd: wat die mannen kunnen, dat kunnen wij ook. En we hebben prompt onze eerste kraan gekocht. Dat was in 1971 André en Gaston De Meuter

“Nog geen jaar later werkten we ook mee aan de bouw van de Financiëntoren in Brussel. Het is te zeggen: wij mochten de grond afvoeren, in opdracht van de grote aannemers van toen. Het ging om zeer zanderige grond die we niet gingen storten maar wel doorverkochten. Op die manier moest de aannemer ons ook geen stortgeld betalen. Maar toen de grote jongens zagen dat wij dat zand doorverkochten, wilden ze ons niet meer betalen. Toen hebben we gezegd: wat die mannen kunnen, dat kunnen wij ook. En we hebben prompt onze eerste kraan gekocht. Dat was in 1971.”

Honderden bekende bouwwerken gesloopt

Vandaag telt het familiebedrijf maar liefst 90 opleggers, 170 kranen (van 800 kilogram tot 120 ton) en honderden containers. En de voorbije vijftig jaar was De Meuter verantwoordelijk voor de sloop van honderden bekende bouwwerken, waaronder ook de voetbalstadions van Anderlecht, Standard en RWDM. Zelfs het oude Heizelstadion werd door De Meuter naar de geschiedenisboeken geholpen. Daarnaast groef het bedrijf ook de tunnels van de kleine Brusselse ring, vanaf de Basiliek van Koekelberg tot aan de Hallepoort. Het voormalige Leopold II-viaduct en het Reyers-viaduct in Brussel verdwenen ook onder de familiesloopkraan. “Maar ook het Berlaymontgebouw, de Martini-toren op het Rogierplein, de Raad van de Europese Unie en de voormalige NATO-site in Evere werden door ons afgebroken”, vertelt André trots. “Twee jaar geleden hielpen we ook het hoofdgebouw van BNP Paribas in Brussel tegen de vlakte waarbij we zowat alle afbraakmateriaal gerecupereerd hebben. En vandaag zijn we bezig met de sloop van de Antwerp Tower op de Meir en met de Opel-site in Antwerpen, een site van 90 hectare.”

Aan het hoofd van het bedrijf staat de familie zelf. Elk van ons heeft een eigen departement. En de grote beslissingen, die nemen we in samenspraak. De keuze om een vrachtwagen of een machine aan te kopen, is geen grote beslissing meer maar gewoon dagelijks beleid André De Meuter

WTC-torens

Maar het neusje van de zalm, volgens André, is de sloop van de twee gigantische WTC-torens in hartje Brussel. Het gaat om het grootste contract dat de familie ooit binnenhaalde. “Die torens zijn meer dan 100 meter hoog dus werken we met twee torenkranen die 120 meter hoog zijn. Zowat alle afval wordt gerecycleerd. Het gebouw wordt gesloopt, alleen de liftkokers en de trappen blijven overeind. De glazen gevels worden gedemonteerd en overgebracht naar de verwerkingsfabriek. Nadien keert datzelfde glas terug naar de werf als nieuw glas. Hetzelfde zal gebeuren met het beton. Ook dat wordt vermalen om er nadien opnieuw beton van te maken dat op dezelfde site zal gebruikt worden.”

Familiehanden

Het jarige sloopbedrijf is vandaag nog altijd in familiehanden. André en Gaston hebben elk drie zonen. Zij zijn intussen aandeelhouder en hebben het bedrijf cadeau gekregen van hun vaders. Vier van die zes zonen zijn actief in het bedrijf: Filip, Stefaan, Aster en Sven. De Meuter draait een omzet van 99,2 miljoen euro. Elke dag worden vierhonderd mensen aan het werk gezet, onderaannemers inbegrepen. “Toch zijn we niet beursgenoteerd en is De Meuter nog altijd een authentiek familiebedrijf”, vertelt André. “Gaston en ik zijn hier nog elke dag om onze zonen bij te staan met raad en daad. De transitie naar de nieuwe generatie is vlot verlopen. Aan het hoofd van het bedrijf staat de familie zelf. Elk van ons heeft een eigen departement. En de grote beslissingen, die nemen we in samenspraak. De keuze om een vrachtwagen of een machine aan te kopen, is geen grote beslissing meer maar gewoon dagelijks beleid. Hoe de toekomst eruit ziet? We staan sterker dan ooit om een gevestigde waarde te blijven in onze sector. In de toekomst willen we vooral in stand houden wat er is. Wij hebben echt geen nood aan constante groei. En we leggen ons ook toe op circulaire sloopwerken. Dat betekent dat we de afgebroken dingen demonteren om ze nadien opnieuw te gebruiken.”