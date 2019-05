Slechtvalken worden geringd: Natuurpunt Ternat verzamelt informatie over beschermde vogelsoort Michiel Elinckx

21 mei 2019

17u19 0 Ternat Meer dan 60 nieuwsgierigen zakten maandagavond naar de Sint-Getrudiskerk af voor de Ternatse slechtvalken. Natuurpunt Ternat ringde de drie kleine slechtvalken. Met de ringen verzamelen ze informatie over hun gezondheid.

Zjertrude en Zjozjef, de twee slechtvalken in de toren van de Sint-Getrudiskerk, hebben drie nieuwe kleintjes. Om de kleine slechtvalken op te volgen, haalde Natuurpunt Ternat ze eenmalig uit hun nest. “De drie slechtvalkjes kregen een ring om”, zegt Geert van de Vijver van Natuurpunt Ternat. “Op die ring kunnen we heel wat informatie verzamelen en hun positie volgen. Alle info wordt opgeslagen bij het Museum voor Natuurwetenschappen.”

Boze ouders

Om de drie slechtvalkjes te vangen, moesten twee leden van Natuurpunt naar de hoogste verdieping van het de Sint-Gertrudiskerk. “Daar pakten we voorzichtig de kleine slechtvalken uit hun nest”, zegt Herwig Stoelzaet van Natuurpunt. “De ouders konden er natuurlijk niet mee lachen. Nadien hebben we de vogels beneden geringd, onder het toeziend oog van meer dan zestig toeschouwers. De komende weken kan je de slechtvalken op straat of in de tuin tegenkomen. Ze eten zich vol, waardoor ze naar een rustplaats zoeken. Als iemand een slechtvalk tegenkomt, laat de vogel best met rust.”