Slachtoffer van aanval buizerd getuigt: “Het lijkt alsof iemand een stok op je hoofd klopt” Wim De Smet

11 juni 2019

18u00 28 Ternat Luc Janssen (56) uit Ternat, een fervent hardloper, werd de voorbije maand drie keer aangevallen door een buizerd. De roofvogel plantte zijn klauwen in het hoofd van Luc waardoor hij hevig bloedde. “Uiteindelijk zag het er erger uit dan het was, maar het is echt wel schrikken als zo’n beest je aanvalt. Je hoort of ziet hem echt niet aankomen.”

Luc Janssen werkt als ingenieur bij Electrabel maar na zijn werkuren is hij een begenadigd loper. Liefst drie keer per week gaat hij, in gezelschap van zijn jachthond, enkele kilometers lopen langs veldwegjes en groene landschappen. “Het gaat om een toertje dat ik regelmatig liep in deelgemeente Wambeek”, vertelt de man .”Ik had vorige maand al gezien dat er een buizerd zat, maar telkens als ik dichterbij kwam, vloog hij weg. Sinds enkele weken merkte ik dat de vogel agressiever werd.”

Boom

Het vaste loopparcours van Luc bevat een veldwegje met enkele hoge bomen langs de kant. “Het was daar dat de buizerd me plots aanviel. Ik was rustig aan het lopen toen de buizerd zich op mij stortte. Ik zag of hoorde niets aankomen maar plots voelde het alsof iemand met een houten stok op mijn hoofd klopte. Ik dacht eerst dat er een tak op mijn hoofd was gevallen, maar toen ik enkele seconden later omhoog keek zag ik de buizerd net boven mij in de boom zitten. Pas toen besefte ik dat dat beest me had aangevallen. Ik voelde het bloed meteen in mijn nek lopen.”

Luc haastte zich naar de boswachter die even verderop woont. “Hij bekeek de wonde en zag duidelijk dat de buizerd zijn klauwen in mijn hoofd had gezet. Een hoofdwonde bloedt onmiddellijk hard. Eerst heb ik met water de wonde wat gekuist en nadien ben ik naar huis gelopen. Mijn vrouw is tandarts en heeft ervaring met het ontsmetten van wonden. Zij heeft de hoofdwonde behandeld zodat de stevige schrammen niet gehecht moesten worden.”

Asfaltweg

Voortaan neemt Luc een andere loopparcours. “Maar ook toen ik op de asfaltweg in de buurt liep, heeft de buizerd me nog enkele keren belaagd”, luidt het. “Ik las ergens dat je een zonnebril omgekeerd op je hoofd moet zetten. Op die manier denkt de vogel dat je hem aankijkt want zo’n buizerd valt langs achter aan. Voortaan zet ik dus die zonnebril achterstevoren op mijn hoofd (lacht). En sinds gisteren neem ik ook een tak met veel bladeren mee. Als ik in het territorium van de buizerd ben, houd ik die tak boven mijn hoofd.”

“De pijn of de schrammen kunnen me eigenlijk niet zo veel schelen”, vervolgt Luc. “Het is vooral het verrassingseffect van die vogel dat me geïmponeerd heeft. Als ik aan het lopen ben, en ik zie een duif opvliegen, dan ben ik meteen op mijn hoede (lacht). Want ook al ben je waakzaam en weetje dat er een buizerd in de buurt zit, je hoort of ziet die vogel echt niet naderen.”

“Veel mensen denken ook dat een vogel, ook al is het een groot exemplaar, een vederzacht beestje is. Maar als zo’n roofvogel zich op je hoofd stort, dan is dat echt wel een serieuze harde klap.”

