Skateparken in Dilbeek en Ternat zijn vanaf zaterdag weer open (maar onder strenge voorwaarden) Wim De Smet

21 mei 2020

10u05 0 Ternat De skateparken in Dilbeek en Ternat worden vanaf zaterdag opnieuw geopend. Skaters kunnen er alleen terecht op vaste tijdstippen én onder toezicht.

Dilbeek en Ternat werken voor de heropening van de skateparken samen met Raion vzw, een vereniging die de skaters zal begeleiden. Het skatepark in Dilbeek zal geopend zijn op maandag, woensdag en zaterdag van 10 tot 19 uur. De skaters moeten wel de social distancing van anderhalve meter respecteren. Daarom zullen ook maximaal 12 skaters tegelijk toegelaten worden. Tussen 10 en 13 uur wordt voorrang verleend aan skaters jonger dan 14 jaar, zodat zij de kans krijgen om onder leeftijdsgenoten te oefenen.

In Ternat is het skatepark open op maandag en woensdag van 12 tot 19 uur en op zaterdag van 10 tot 17 uur. Hier worden maximaal 10 skaters tegelijk toegelaten om de social distancing te kunnen respecteren.

Buiten deze uren blijven de skateparken dicht. Via een duidelijke banner zal worden aangegeven wanneer het skatepark geopend of gesloten is.

Er worden ook nog enkele extra maatregelen opgelegd. Zo wordt aan skaters gevraagd om niet langer dan twee uur gebruik te maken van het skatepark. Op die manier wordt plaats gemaakt voor andere skaters. “We vragen ook duidelijk aan de skaters om niet rond het skatepark af te spreken met vrienden of bij te praten”, zegt de Ternatse jeugdschepen Timo Schoukens (VT). “We willen de opening van het skatepark goed organiseren en het vormen van een groep buiten het beoefenen van je sport, is nog altijd verboden. We vragen iedereen om op zaterdag ook niet massaal op hetzelfde moment langs te komen. Als blijkt dat de maximale capaciteit bereikt is, vragen we om later die dag terug te keren op het tijdstip dat afgesproken is met de toezichter.”