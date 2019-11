Sint-Angela zamelt 1.045 euro in en kroont zich tot Rode Neuzenschool WDS

15 november 2019

16u00 2 Ternat De leerlingen van de Sint-Angela Middenschool in Ternat zamelden 1.045 euro in voor de Rode Neuzenactie.

Het geld werd opgehaald via verschillende activiteiten. Leerlingen van het eerste jaar bakten tijdens de lessen Koken en Techniek wafeltjes die verkocht werden in zakjes aan 2 euro. In het tweede jaar organiseerden de leerlingen een originele jukebox. Tijdens en na de jogging van Kalima konden de leerlingen een liedje kiezen aan 1 euro per stuk. Achteraf werden de topnummers herhaald op de speelplaats. En dan was er nog een klas jongeren die, samen met hun ouders, muffins en appelcake bakten. Al dat lekkers was te koop aan 1 euro en de actie bracht in totaal 269 euro. Het eerste jaar Latijn tenslotte maakte 201 snoepzakjes die in een tijdspanne van 7 minuten waren uitverkocht.

De school wil met het ingezamelde geld een ‘rustige ruimte’ realiseren op de derde verdieping.