Sint-Angela verkoopt repen chocolade (en wil met de opbrengst een waterreservoir in Congo financieren) Wim De Smet

12 februari 2020

14u15 0 Ternat De leerlingen van het tweede jaar Moderne Wetenschappen van Sint-Angela verkopen chocoladerepen om de bouw van een waterreservoir in het Congolese Idiofa te financieren.

De tweedejaars werken nog tot 6 maart aan een waterproject. “Concreet betekent dit dat de lessen economie en wetenschappen over water zullen gaan”, meldt leerkracht Filip Geeurickx. “Voor ons is water een vanzelfsprekendheid, maar in sommige delen van de wereld is het gebrek aan water een levensbelangrijk probleem.”

De school uit Ternat heeft goede banden met Lakulanza, een middelbare school in Idiofa. Daar wil men een reservoir voor wateropvang bouwen. “Daarom verkopen we nu de beste repen chocolade”, klinkt het. “De verkoop is minutieus voorbereid. De leerlingen mochten zelf een smaak ontwikkelen, een wikkel ontwerpen en een slogan uitvinden. Eén van de smaken is wit-mango, omdat die vrucht in Idiofa wordt geteeld.”