Sint-Angela schenkt alle 590 leerlingen jaarboek cadeau: “Mooie herinnering aan onze school” Wim De Smet

27 juni 2019

14u45 0 Ternat De 590 leerlingen van de middenschool Sint-Angela in Ternat krijgen vandaag het 10de jaarboek van de school mee naar huis.

Het jaarboek van Sint-Angela geeft een fraai overzicht van het voorbije schooljaar. “De klasfoto’s, onze actie voor Rode Neuzendag, het bezoek van Q-Music, de wiskundewedstrijd, de intrede van Sinterklaas of onze uitstapjes naar musea, het staat allemaal in geuren en kleuren in het jaarboek”, vertelt leerkracht Filip Geeurickx. “Voor de leerlingen is dit een blijvende en mooie herinnering aan onze school. Binnen 10 jaar gaan ze hier met veel plezier nog eens in terugblikken. Het boek werd volledig in kleur gedrukt en telt 136 pagina’s.”

Volgens Filip Geeurickx is het ieder jaar een huzarenstukje om het boek op tijd klaar te krijgen. “Het idee komt overgewaaid uit de Verenigde Staten maar daar krijgen de leerlingen hun jaarboek pas in november”, luidt het. “Aangezien heel wat leerlingen op dat moment onze school al verlaten hebben, was dat geen optie. Wij willen het jaarboek ook effectief op het einde van het schooljaar schenken. De sportdag van vorige vrijdag kregen we dus niet meer in het boek verwerkt. Daarom hebben we die foto’s op een losse bijlage gedrukt die bij het boek hoort.”