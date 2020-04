Exclusief voor abonnees Seksuologe klapt uit de biecht : “Geheime liefdesaffaires komen vandaag veel sneller uit” Wim De Smet

24 april 2020

09u45 24 Ternat “De lockdown kàn een zegen zijn voor een koppel maar tegelijk zijn er veel andere echtparen die vandaag pas écht inzien hoe hard ze uitgekeken zijn op elkaar.” Aan het woord is Mieke Mievis (45), stichter en coördinator van het Therapeutisch Centrum Ternat. Zij klopt in de coronacrisis dubbele uren. “Veel mensen komen in de problemen, vooral ook omdat geheime affaires sneller ontdekt worden.”

Nooit eerder maakten we met zijn allen een collectieve lockdown mee. Mensen mogen hun huis alleen nog verlaten voor essentiële verplaatsingen. Thuiszitten is dus de regel geworden. En daar heeft niet iedereen het even makkelijk mee. De telefoon van relatietherapeute en seksuologe Mieke Mievis staat niet stil. De voorbije week klokte ze af op 63 gesprekken. En ook op zondag worden er, veilig via zoom, relatiecrisissen besproken. “Er zijn mensen die nu al wekenlang noodgedwongen op elkaars lip leven”, vertelt ze. “Zij beginnen nu ook te beseffen dat het afblazen van die lockdown nog niet voor morgen is. Ze zien het niet meer zitten bij hun partner en worden onverdraagzaam naar elkaar. En ze weten nu al: als corona achter de rug ligt, dan hou ik het hier voor bekeken.”

