Schouw van café Manu vat vuur (maar café gaat morgen alweer open) Wim De Smet

28 januari 2020

17u30 3 Ternat Een korte maar felle brand heeft dinsdagnamiddag een schoorsteen van het bekende café Manu in de Gemeentehuisstraat beschadigd.

De vlammen werden opgemerkt door het personeel van de milieudienst. Het café bevindt zich tegenover het gemeentehuis. “Wij hadden om 16 uur de deuren geopend toen we plots een telefoontje kregen van de milieudienst met de melding dat er vlammen uit de schouw sloegen”, vertelt zaakvoerder Kris De Meuter. “Een geluk, want in het café zelf merkten we helemaal niets van de brand.”

Het bovenste gedeelte van de schouw raakte door de vlammen beschadigd. De eerste verdieping kreeg af te rekenen met rookontwikkeling maar de brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar het gebouw. Daardoor bleef de schade heel beperkt. Een gespecialiseerd bedrijf komt woensdag een rookkanaal in inox installeren zodat men bij Manu opnieuw de houtkachel kan aansteken.

Vanavond blijft het café nog gesloten maar morgen worden de normale openingsuren hervat.