School in verzet tegen nakende overname: leerkrachten en schoolpoort kleuren zwart Wim De Smet

18 juni 2019

17u30 0 Ternat De leerkrachten van de gemeentelijke basisschool De Kiem in Sint-Katherina-Lombeek gaven vandaag les in zwarte outfit. Ze protesteren zo tegen de nakende overname van hun school door het katholiek onderwijsnet. Donderdag volgt ook een protestactie aan het gemeentehuis.

De leerkrachten en leerlingen van De Kiem kregen gisteren te horen dat het gemeentebestuur een akkoord heeft bereikt met de Onderwijsinrichting Zusters der Christelijke Scholen van Vorselaar om de gemeenteschool in de Nieuwbaan over te nemen. De overname gaat in vanaf 1 december 2020. Eigenlijk gaat het haast om een fusie want de concurrerende dorpsschool in Sint-Katherina-Lombeek, De Droomgaard, maakt ook al deel uit van de Vorselaar-groep. De nieuwe fusieschool zou, volgens het akkoord, vanaf 2023 terechtkunnen in een gloednieuw gebouw in de Dahliastraat.

Nieuwbouw

De gemeente Ternat wil van de school af omdat het ten vroegste in 2025 subsidies kan krijgen voor de bouw van nieuwe klaslokalen. “En zo lang trekken de gebouwen het écht niet meer”, luidt het in een persmededeling. “Bovendien is er op de site in de Nieuwbaan geen plaats om een nieuwbouw te zetten en tegelijk de school in gebruik te houden.”

Concreet: de school blijft nog drie jaar actief op de huidige site in de Nieuwbaan. Tegen 2023 zou dan een gloednieuwe school in de Dahlialaan in gebruik worden genomen.

Maar de leerkrachten en de directie pikken de beslissing van de gemeente niet. “De nieuwe bestuursmeerderheid heeft amper een half jaar nodig gehad om het gemeentelijk onderwijs quasi volledig af te breken”, zegt directrice Els De Saeger. “Want ook voor de andere gemeenteschool in Wambeek worden de mogelijkheden voor een overname onderzocht. Dit is een beslissing waar we ons echt niet kunnen in vinden.”

De school organiseert daarom een protestactie, nu donderdag, aan het gemeentehuis van Ternat. “We gaan onze politici ook eens confronteren met hun verkiezingsbeloften”, vervolgt de directrice. “Bij CD&V beweerde men altijd dat men wilde investeren in nieuwe gebouwen voor het gemeentelijk onderwijs maar men doekt de gemeentescholen gewoon op. En de partij Voor Ternat, die ook in de bestuurscoalitie zit, heeft altijd maar gehamerd op participatie en burgerdemocratie. Wat nu gebeurt is net het tegenovergestelde want wij zijn niet eens geraadpleegd.”

Pluralistisch onderwijs

De schoolpoort werd gisteren al getooid met zwarte doeken. En alle leerkrachten hadden uit protest zwarte kledij aangetrokken. “En het zijn niet alleen de leerkrachten die tegen deze beslissing zijn”, weet de directrice. “Ook veel ouders stellen zich ernstig vragen over deze wending. Veel mensen hebben bewust voor onze school gekozen omdat ze voorstander zijn pluralistisch onderwijs.”

Burgemeester Michel Vanderhasselt (CD&V) laat weten dat de overname nog niet helemaal rond is en nuanceert de feiten. “Volgens mijn partij is de voorgestelde oplossing de juiste keuze, maar we zijn altijd bereid om met de mensen van De Kiem samen te zitten en te praten over hoe zij de situatie zien.”