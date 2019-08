Roemenen opgepakt die valselijk geld inzamelden voor mensen met beperking Tom Vierendeels

07 augustus 2019

16u21 3 Ternat De politiezone TARL heeft drie personen gearresteerd die valselijk geld inzamelden voor een Franse en internationale organisatie voor mensen met een beperking. Twee van de drie bleken al gekend voor soortgelijke feiten. De arrestatie vond plaats in Ternat.

De twee vrouwen en man van Roemeense afkomst gaven zich op de parking van het Horta-filiaal langs de Assesteenweg uit voor de liefdadigheidsorganisatie. Ze hadden valse documenten met daarop het logo van het goede doel om hun verhaal kracht bij te zetten. Een alerte getuige alarmeerde echter de politie. Die kwam met twee interventieploegen ter plaatse en arresteerde het trio. Ter plaatse boden twee personen zich aan die vertelden slachtoffer te zijn van het trio.

Het trio werd voor verhoor overgebracht naar het commissariaat in Liedekerke. Bij controle bleken twee van hen bij de politie al gekend te zijn voor soortgelijke feiten. Het personeel van Horta overhandigde camerabeelden aan de agenten die kunnen dienen als bewijsmateriaal. De vervalste documenten, het ingezamelde geld en hun wagen werden gerechtelijk in beslag genomen. Het trio werd door het parket Halle-Vilvoorde gedagvaard voor de correctionele rechtbank in Brussel, waar ze zich op 30 september van dit jaar moeten verantwoorden.

Oproep aan slachtoffers

Intussen roept de politie andere slachtoffers van deze oplichters zich te melden. Zij kunnen zich aanbieden op het hoofdcommissariaat van de politiezone TARL in de Affligemsestraat in Liedekerke. Het politiehuis is elke weekdag van 8 tot 20 uur geopend en op zaterdag van 8 tot 16 uur.