Restaurant Nonon verdwijnt onder sloophamer (maar heropent in 2020 in nieuw pand) Wim De Smet

07 juni 2019

11u05 12 Ternat Het bekende restaurant Nonon in Sint-Katherina-Lombeek verdwijnt in het najaar onder de sloophamer. Eigenaar en chef-kok Kris Van der Cammen (46) start na de afbraak met de bouw van een nieuw restaurant met op de bovenverdieping ook drie appartementen. Nonon sluit daarom een jaar de deuren, al hoopt de kok dat hij nog ergens een pop-up locatie kan vinden.

Kris Van der Cammen nam in 2014 het voormalige café Cambrinus over en verbouwde het tot een stijlvol restaurant. De naam Nonon verwijst naar ‘no nonsense’ want Van der Cammen stelde een kaart van de betere gerechten samen maar liet de bijhorende poespas vallen. Het concept sloeg meteen aan en Nonon werd de voorbije jaren een klinkende naam in culinaire middens.

Succesjaren

Maar na vijf succesjaren besliste Kris Van der Cammen om het vroegere cafégebouw, dat meer dan 30 jaar door zijn vader werd uitgebaat, tegen de vlakte te gooien. “Het gebouw is oud en versleten en de herstellingskosten bleven maar stijgen”, vertelt hij. “Zo moet het gebouw dringend geïsoleerd worden maar dat soort ingrepen zijn gewoon te duur. Het was voor mij eenvoudiger om het gebouw af te breken en een nieuw in de plaats te bouwen.”

In oktober veegt een sloopkraan het oude gebouw tegen de grond. De nieuwbouw met terras achteraan blijft wel overeind. “Omdat de keuken in het nieuwe gedeelte zit, hebben we nog even getwijfeld om het restaurant ook tijdens de sloop- en bouwwerken open te houden”, vervolgt Kris. “Maar dat was haast onmogelijk. De toiletten bevinden zich in het af te breken stuk en we kunnen de mensen moeilijk naar een toiletcabine of een Dixi sturen. Bovendien zal ook de toegang naar de parking achteraan afgesloten worden. Dat was dus onbegonnen werk.”

Potentieel

Tijdens de werken gaat Nonon zich toespitsen op traiteurwerk en evenementen. “Homecookings worden enorm populair dus willen we die markt ook graag aanboren”, luidt het. “We gaan ons ook specialiseren in klaargemaakte gerechten. Dat zullen we dan wel maaltijden van een hoger niveau zijn dan wat je in de supermarkt koopt. Veel mensen koken thuis niet meer zelf. Daar ligt volgens mij wel wat potentieel.”

De chef-kok hoopt ook nog een tijdelijke pop-up locatie te vinden. “Ik heb daarover al enkele gesprekken gevoerd maar voorlopig is daar nog geen concreet akkoord gevonden”, klinkt het geheimzinnig.

Ornament

De sloop van het voormalige Cambrinus-café maakt bij Kris geen emoties los. “Ik vind het alleen jammer dat het mooi ornament in het plafond verloren gaat”, zegt hij. “Maar met het gebouw zelf was niets meer aan te vangen. Ik ben niet gebonden aan materiële zaken. Ik kijk vooruit. Hopelijk kunnen we in een tijdspanne van een jaar dit gebouw afbreken en een nieuw gebouw rechttrekken. Ook de tuin en de parking achteraan zullen meteen worden vernieuwd.”