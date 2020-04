Radiozenders Pajot1, MooyZo en P.R.O.S. gaan samen verder onder de naam ProsFM Tom Vierendeels

16u52 0 Ternat Radiozenders Pajot1, MooyZo en P.R.O.S. zijn een samenwerking aangegaan zodat die laatste een doorstart kan maken op de FM-band. Het Haaltertse PROS verloor eind 2017 de licentie om uit te zenden op een FM-frequentie. De drie zenders gaan nu samen onder de naam PROSFM verder.

“Tot eind 2017 beschikte P.R.O.S. over een FM-frequentie, maar kreeg nadien geen nieuwe erkenning meer”, zegt Anja Sonck van MooyZo. “De zender zette door, maar moest dat noodgedwongen via het internet. Dat bewonderenswaardig doorzettingsvermogen is de ploeg van Pajot1 niet ontgaan en dus werd bekeken hoe de radiomakers van het internetstation P.R.O.S. een FM-platform aangeboden kon worden. Vooral om alle bevolkingsgroepen, waaronder ook ouderen en bewoners van woonzorgcentra, te bereiken tijdens deze coronatijden.”

Na overleg kwam een samenwerking tot stand. “Vanaf 1 april maken we samen radio onder de naam PROSFM, een doorstart met het beste van P.R.O.S. en Pajot1”, gaat Sonck verder. “Er is ook een nieuwe naam, nieuwe jingles en een nieuw logo gekomen. Er wordt radio gemaakt vanuit twee studio’s: één in Ternat en één in Heldergem. Een match made in heaven. Samen staan we nu eenmaal ook sterker.”

PROSFM is in het hele Pajottenland te beluisteren via de FM-frequenties 106.4 voor Asse, 105.9 voor Schepdaal en 103.9 voor Gooik.