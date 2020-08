Projectontwikkelaar Sun Chemical-site krijgt vergunning voor afgeslankt bedrijfspark Wim De Smet

27 augustus 2020

13u45 1 Ternat Het gemeentebestuur van Ternat verleent een vergunning voor de bouw van een nieuw bedrijfspark op de voormalige site van Sun Chemical in de Donkerstraat.

Om de uiteindelijke vergunning te krijgen moest de projectontwikkelaar zijn plannen de voorbije jaren al fors bijsturen. Oorspronkelijk bevatte het plan ook de bouw van een grote kantoortoren, maar veel omwonenden waren daar niet mee opgezet en vreesden extra verkeersoverlast. Uiteindelijk werden de plannen kleinschaliger gemaakt. De projectontwikkelaar gaat nu een duurzaam bedrijfsgebouw rechttrekken van 14.400 vierkante meter.

“We hebben goed geluisterd naar de bezwaren die de buurt indiende”, meldt schepen van omgeving Gunter Desmet (CD&V). “Zo leggen we de ontwikkelaar heel wat maatregelen op. Alle auto- en vrachtverkeer moet via de industriezone rijden en niet via de Donkerstraat en de Groenstraat. Er komt een ANPR-camera om dat te controleren. Ook wordt het fysiek moeilijk gemaakt om vanop de Donkerstraat en de Groenstraat de site binnen te rijden.”

Gesloten loods

De open laad- en loskaaien van het bedrijfsgebouw moeten ook worden omgevormd tot een gesloten loods zodat de geluidsoverlast tot een minimum wordt beperkt. “Er komt ook een geluidsmuur rond de parkings aan de kant van de Donkerstraat”, vervolgt de schepen. “Die ingreep zal voor de buurt ook het geluid van de snelweg beperken. En er komt ook een 6 meter brede groenbuffer om het gebouw ook visueel in de buurt te integreren.”

In de nieuwe bedrijfszone is plaats voor 100 tot 150 nieuwe arbeidskrachten. “Ongeveer een vijfde van de Sun Chemical-site is op papier natuurgebied, maar was dit in feite ten tijde van Sun Chemical niet meer”, vervolgt Desmet. “Een deel hiervan was ook onterecht verhard. Dit wordt weer omgevormd naar natuurgebied in overleg met het Agentschap Natuur en Bos. De grond was ook vervuild en is nu gesaneerd.”

Welke activiteiten er op de site komen, is nog onduidelijk. Nu het gebouw vergund wordt, zal de eigenaar op zoek gaan naar een uitbater.