Projectontwikkelaar slankt plannen af: Geen kantoortoren op site Sun Chemical, wel loods met bureaus en toonzaal

Wim De Smet

25 september 2019

14u05 0 Ternat Projectontwikkelaar MG Real Estate gaat op de voormalige Sun Chemical-site in de Donkerstraat een nieuwe loods van 13.000 vierkante meter met kantoorruimte en toonzaal bouwen. De plannen om op de site een opvallende kantoortoren te bouwen, zijn definitief opgeborgen.

Het verlaten fabrieksdomein van Sun Chemical bevindt zich vlak naast de E40 in Ternat. De verffabrikant sloot in 2015 de deuren waarna de site in handen kwam van MG Real Estate. De projectontwikkelaar wilde hier oorspronkelijk vijftien kmo-units en een kantoortoren van wel 40 meter hoog bouwen. De plannen botsten op fel protest van de buurtbewoners waarop de projectontwikkelaar uiteindelijk besliste om een nieuw project uit te werken. Het bedrijf zal nu een loods bouwen van 13.000 vierkante meter groot. Naast de loods komt ook een toonzaal van 360 vierkante meter en een kantoorgebouw van 852 vierkante meter. Vooraan komen 240 parkeerplaatsen.

Voorwaarden

MG Real Estate moest bij het opstellen van de plannen wel rekening houden met enkele strenge voorwaarden die het gemeentebestuur opstelde. Zo moet de site groener worden, moet er een duurzame waterhuishouding komen en moet de geluidsoverlast tot een minimum beperkt worden. “Het huidige bosgebied naast de fabriek blijft bewaard en tussen de E40 en de site wordt een groenstrook van 30 meter behouden”, zegt Ignace Tytgat van MG Real Estate. “In het bos zullen we duizend extra bomen aanplanten. Tegelijk bewaren we ook een groenstrook van 6 meter breed langsheen de Donkerstraat. De afloop van het water gebeurt via twee grote bassins die aan de uitrit komen.”

Mobiliteit

De projectontwikkelaar moest ook rekening houden met de mobiliteit. De inwoners van de Donkerstraat willen immers niet dat er extra verkeer wordt gegenereerd in hun buurt. Zo mogen er maximaal twintig vrachtwagens per dag aankomen op de site. Er mogen ook maximaal 120 mensen tewerkgesteld worden. “De nieuwe gebruikers van de hal zullen met die afspraken rekening moeten houden”, zegt Tytgat. “De werknemers worden verplicht om via de Steenvoordestraat en de industriezone op de site te komen, niet via de Donkerstraat. Het gemeentebestuur zal hier een onbemande camera plaatsen die nummerplaten registreert. Werknemers die toch via de Donkerstraat rijden, krijgen een gemeentelijke sanctie.”

De afbraakwerken zijn intussen bijna afgerond. Vanaf volgende maand begint een gespecialiseerde aannemer met de grondsanering. De nieuwe gebouwen zijn wellicht volgend jaar al klaar voor gebruik.