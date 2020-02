Postkantoor in Ternat staat te koop (maar loket blijft wel bestaan) Wim De Smet

27 februari 2020

13u30 0 Ternat Het postkantoor in het centrum van Ternat staat te koop. De toekomstige eigenaar moet wel bereid zijn om de kantoorruimte op het gelijkvloers nadien te verhuren aan Bpost.

Bpost is al enkele jaren bezig met de verkoop van honderden kantoren, gespreid over het hele land. Nu komt ook Ternat aan de beurt. Het postkantoor daar is te groot geworden, zo luidt het bij Bpost. “Het gebouw staat op een lap grond van bijna 1.500 vierkante meter”, weet woordvoerster Barbara Van Speybroeck. “Vroeger hadden we die ruimte nodig omdat onze postbodes vanuit het kantoor op ronde vertrokken. De post werd ook daar gesorteerd. Nu is de sortering allemaal geautomatiseerd en vertrekken de postbodes vanuit de sorteercentra. Het postkantoor blijft bestaan maar met de extra ruimte achteraan en op de bovenverdieping kunnen we niets meer aanvangen.”

De vraagprijs voor het postgebouw bedraagt 580.000 euro. En de nieuwe eigenaar mag meteen een huurovereenkomst sluiten met Bpost, goed voor 15.800 euro per jaar.