Pool opgepakt die aardappels wilde stelen op veld in Beeldekensstraat Tom Vierendeels

09 augustus 2020

14u02 0 Ternat In de Beeldekensstraat in Ternat is een Pool gearresteerd die met een kompaan illegaal aardappels aan het rooien was op een veld. Het duo werd betrapt door de veldwachter en alarmeerde de politie. De kompaan van de vijftiger kon ontkomen.

Een veldwachter stelde vrijdagavond rond 22.30 uur vast dat twee personen, gepakt met zakken, richting een veld in de Beeldekensstraat trokken. Daarom belde hij onmiddellijk de politie waarop de zone TARL met verschillende ploegen ter plaatse ging. De omgeving en een bos werden doorzocht en daarbij werd één verdachte, een 50-jarige man van Poolse afkomst, aangetroffen. Hij had zich verscholen in het veld. De tweede verdachte kon ontkomen.

Moeskopperij

De Pool werd overgebracht naar het commissariaat in Liedekerke en werd verhoord. Daarna werd hij ter beschikking gesteld van het parket Halle-Vilvoorde. Het is niet duidelijk of de dader mocht beschikken of voor de onderzoeksrechter werd geleid. Wel is het zo dat moeskopperij, wat de diefstal is van bijvoorbeeld aardappelen die zich nog aan de plant bevinden, in 2005 uit het strafwetboek werd gehaald en dus werd gedecriminaliseerd. Gemeenten kunnen er wel voor kiezen om dit misdrijf te bestraffen met een GAS-boete.

Boontjes

Vorig weekend werden in Opwijk en omgeving nog verschillende moestuintjes van bewoners leeggeroofd. Ze verdwenen er voornamelijk boontjes van de planten uit inwoners hun tuin. Of er een verband is met deze diefstallen is niet duidelijk.