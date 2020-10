Politiewijkpost Ternat gesloten na coronabesmetting Tom Vierendeels

07 oktober 2020

17u10 4 Ternat De politiewijkpost in het gemeentehuis van Ternat is voorlopig tot en met volgende week gesloten na een coronabesmetting. Voor de werking van het gemeentehuis zou er zich voorlopig geen probleem stellen.

De lokale politiezone TARL laat op sociale media weten dat de wijkpost van Ternat tot en met 15 oktober gesloten is na een positieve coronatest. Of dat bij het personeel zelf het geval is of een familielid is niet duidelijk. Aangezien de politiemensen werkzaam zijn in een afgesloten deel op de derde verdieping van het gemeentehuis is er geen verder gevolg voor de werking van de gemeentediensten. Ook omdat zij normaal gezien geen nauwe fysieke contacten hebben met het gemeentepersoneel. “Volg de maatregelen, blijf gezond en zorg voor elkaar”, laat de politie nog weten.