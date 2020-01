Politiekantoor in Borredam gaat dicht, agenten verhuizen naar gemeentehuis Wim De Smet

09 januari 2020

14u10 0 Ternat Het wijkcommissariaat van de politie in de Borredam sluit tegen de zomer de deuren. De vijf personeelsleden krijgen een nieuwe stek in het gemeentehuis van Ternat.

De sluiting van het politiekantoor kadert in een reeks besparingsmaatregelen. De politiezone TARL (Ternat-Affligem-Roosdaal-Liedekerke) betaalde jaarlijks 30.000 euro huurgeld voor het kantoor. “De huurprijs lag vrij hoog omdat de eigenaar destijds ingrijpende werken heeft uitgevoerd, op vraag van de politie”, meldt schepen Gunter Desmet (CD&V). “Het kantoor werd helemaal ingericht op maat van de politie, dus was het niet onlogisch dat de huurprijs daardoor hoger uitviel.”

In het gemeentehuis zullen de politiemensen vanaf 1 juli een nieuw onderkomen krijgen. “Ons nieuwe gemeentehuis is voldoende groot zodat we hen probleemloos een lokaal kunnen aanbieden”, luidt het. “Waar in het gemeentehuis dat precies zal zijn, weten we nog niet.”