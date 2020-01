Politiecontroles op alcohol en drugs: 3 bestuurders zijn rijbewijs kwijt WDS

14 januari 2020

11u45 0 Ternat De politie hield op 11 januari een grote alcohol- en drugscontrole in Ternat. De agenten controleerden 211 bestuurders.

Van die 211 gecontroleerde bestuurders legden er 2 een positieve alcoholtest af. Eén van hen moest zijn rijbewijs inleveren voor 3 uur. Een andere bestuurder, die zwaarder onder invloed was van alcohol, verliest zijn rijbewijs voor 15 dagen.

Eén bestuurder testte ook positief op drugs in het verkeer waardoor het rijbewijs werd ingetrokken voor 15 dagen. Deze persoon was bovendien niet in het bezit van een rijbewijs. Het betrokken voertuig werd getakeld. De bestuurders waarvan het rijbewijs werd ingetrokken voor 15 dagen zullen zich moeten verantwoorden voor de politierechter. Daarnaast werden er nog 3 verkeersinbreuken vastgesteld, onder meer voor het ontbreken van een keuringsbewijs, het rijbewijs en het toevertrouwen van een voertuig aan een persoon die geen rijbewijs heeft.