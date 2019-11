Politie vat verdachte kerel met verboden wapens WDS

11 november 2019

14u00 20 Ternat Een politiepatrouille wist in de Fazantenlaan in Ternat een verdachte kerel op te pakken die na zijn penitentiair verlof niet was teruggekeerd naar de gevangenis.

De agenten kwamen de man donderdag rond 2.40 uur op het spoor. Een patrouille merkte een verdacht voertuig op in de Fazantenlaan. Toen de politie de bestuurder wou controleren, sloeg hij op de vlucht. Na een achtervolging werd hij aangehouden en blek dat de man verdacht wordt van handel in verdovende middelen. Hij had ook wapens in zijn bezit. Bovendien bleek hij na een penitentiair verlof niet teruggekeerd naar de gevangenis. Tijdens zijn vluchtpoging pleegde hij ook verschillende verkeersovertredingen.

De man werd ter beschikking gesteld van het parket. Hij werd door de onderzoeksrechter aangehouden.