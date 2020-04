Politie stelde op kleine week tijd 21 coronapv’s op in Ternat Tom Vierendeels

21 april 2020

14u33 0 Ternat De politie stelde in Ternat tussen dinsdag 14 en zondag 19 april liefst 21 coronapv’s op. De politiezone TARL (Ternat-Affligem-Roosdaal-Liedekerke) heeft elke dag drie extra ploegen op de baan die instaan voor het handhaven van de coronamaatregelen. De inbreuken zijn enorm divers.

Dinsdag werd een vader geverbaliseerd omdat hij met zijn twee minderjarige zonen aan het voetballen was. De drie waren naar de terreinen van de Chiro in de Schoolstraat getrokken. Er werd een coronapv opgesteld voor een niet-essentiële verplaatsing. Daags nadien kreeg de zone van hun collega’s van Brussel West de vraag een woning in de Nattestraat te controleren naar aanleiding van een verdwijning. Binnen werden vier personen waarvan drie minderjarigen aangetroffen. Ze bevonden zich daar om een verjaardag te vieren en te blijven slapen. Ze kregen een proces-verbaal voor niet-essentiële verplaatsingen. De meerderjarige bleek geen verblijfsrecht in ons land te hebben en werd bestuurlijk aangehouden. Donderdag betrapte de politie drie personen op een barbecue: een koppel had een vriend uitgenodigd. Ze kregen een proces-verbaal voor samenscholing.

Zaterdag werden aan de oprit van de E40 richting Brussel verschillende processen-verbaal opgesteld. Een persoon was op weg naar Ninove om herstelde velgen op te halen bij een particulier. Een andere kreeg een pv omdat hij naar de Brico Plan-It in Anderlecht wilde, terwijl hij zich kortbij het filiaal in The Leaf bevond. Een derde was onderweg naar Brussel om een spelletje te kopen. Tot slot werd een takelwagen met aan boord drie personen aan de kant gezet. Twee onder hen waren naar Namen gereden om doelloos rond te rijden, maar kregen autopech en werden naar Ternat gevoerd om de auto te laten herstellen door een kennis. Een van de inzittenden pleegde al drie eerdere corona-inbreuken.

Nog op zaterdag werd in de Droge Weidestraat een man geverbaliseerd voor een niet-essentiële verplaatsing toen hij bij zijn ex was. De twee kregen ruzie en de persoon die er niet meer woont weigerde te vertrekken. Die persoon bleef zich bij de tussenkomst van de politie verzetten en werd bestuurlijk aangehouden voor verstoring van de openbare orde. Die dag kregen enkele personen in de Molenstraat ook pv’s voor samenscholen omdat ze bij elkaar gekomen waren om te drinken en in de Roesemslos werd een persoon geverbaliseerd omdat hij bij vrienden op bezoek was om te bidden en te blijven overnachten.

Tot slot werden zondag processen-verbaal in de Kerkstraat opgesteld voor samenscholing omdat een persoon twee vrienden had uitgenodigd voor een barbecue. Ze vertelden de politie dat het om een zakelijk diner ging aangezien ze het hadden over een werf waarop ze samen gingen werken. Ze kregen alle drie een proces-verbaal voor samenscholing en de twee bezoekers kregen ook nog elk eentje voor een niet-essentiële verplaatsing.

Ook in de andere gemeenten van het grondgebied van de zone werden coronpv’s opgesteld. Het gaat om 19 pv’s in Affligem, twee in Roosdaal en 11 in Liedekerke.