Politie betrapte al 800 bestuurders op Assesteenweg die ondanks verbod links afsloegen Tom Vierendeels

02 september 2020

12u55 0 Ternat De lokale politiezone TARL heeft tijdens de maanden juli en augustus 326 overtreders betrapt bij de wegenwerken op de Assesteenweg in Ternat. Links afslaan of keren is er vanuit bepaalde rijrichtingen verboden.

Om het verkeer tijdens de herinrichting van het op- en afrittencomplex van de E40 in Ternat zo goed mogelijk te laten doorstromen werden de afgelopen maanden verschillende nieuwe en tijdelijke regels ingevoerd. Zo is het onder meer verboden om vanuit bepaalde rijrichtingen links af te slaan of te keren. Er moet dan eerst richting de rotonde aan The Leaf worden gereden.

Tijdens juli en augustus stelde de politie er 326 inbreuken vast. Tussen 10 februari en 30 juni ging het om ‘amper’ 163 overtredingen. In de periode voor 10 februari werden ook al 311 bestuurders betrapt. Dat brengt het totaal tot 31 augustus op 800 overtredingen. De chauffeurs die zich aan de regels bezondigden mogen allen een boete in de bus verwachten.