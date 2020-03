Pastoor Chris Butaye brengt zondagsmis online: “Dit wordt aparte ervaring” Wim De Smet

25 maart 2020

10u20 0 Ternat Pastoor Chris Butaye gaat vanaf zondagochtend online een eucharistieviering brengen voor zijn dorpsgenoten. De viering wordt opgenomen in de Sint-Gertrudiskerk van Ternat.

“We kunnen gebruik maken van een speciale website om onze eucharistievieringen online bij de mensen te brengen”, meldt Chris Butaye. “We gaan elke zondag een misviering brengen. Tijdens de Goede Week en met Pasen breiden we het aantal vieringen uit.”

Voor de pastoor is het de eerste keer dat hij een eucharistieviering voorgaat zonder publiek in de kerk. “Dat zal niet eenvoudig zijn om te spreken voor een lege kerk”, zegt hij. “Alleen de cameraman, de koster en ikzelf zullen aanwezig zijn tijdens de opnames. Het wordt een aparte ervaring. De mensen kunnen overdag wel even komen bezinnen in de kerk maar zolang de vieringen verboden zijn, hebben we geen andere mogelijkheid.”