Oude straatlampen verdwijnen en ruimen plaats voor LED-lampen Wim De Smet

27 september 2019

14u30 0 Ternat De straatverlichting in Ternat moet in 2024 volledig omgeschakeld zijn naar LED-technologie. Op die manier wil de gemeente 42 procent van de huidige factuur uitsparen.

De gemeenteraad van Ternat besliste gisteravond om alle verlichting over te dragen aan netbeheer Fluvius. Op die manier moet het gemeentebestuur tijdens de komende legislatuur 555.033 euro minder uitgeven. “Die besparing is mogelijk omdat Fluvius de investeringen in de verlichting van de vennootschapsbelasting kan aftrekken”, meldt schepen van Openbare Werken Jozef Borremans (CD&V). “Fluvius laat dit voordeel integraal toekomen aan de gemeente. Zelf investeren zou dus 555.033 euro duurder uitvallen dan de investeringen via Fluvius te laten verlopen. ”

Schepen van milieu en duurzame ontwikkeling Gunter Desmet: “Er is echter meer. Ternat heeft met Fluvius onderhandeld om de straatverlichting tegen 2024 volledig om te schakelen naar LED-verlichting. We kiezen ervoor om vanaf 23u ’s avonds tot 6u ’s morgens de verlichting te dimmen tot 50%. Samen betekent dit een besparing van 42%. Zo zullen we vanaf de volledige omschakeling naar LED-verlichting jaarlijks 113.627 euro besparen op onze elektriciteitsfactuur. De investering kost natuurlijk ook geld, maar netto is de besparing jaarlijks goed voor 46.441 euro. Gelet op de stijgende elektriciteitsprijzen zal de omschakeling in werkelijkheid nog interessanter zijn.”

“42 procent minder verbruik betekent ook 42 procent minder CO2-uitstoot”, luidt het. “Deze maatregel is dus niet alleen goed voor onze portemonnee, maar ook voor het klimaat.”

“We kiezen er bewust voor om de verlichting ’s nachts te dimmen en niet te doven”, zegt burgemeester Michel Vanderhasselt (CD&V). “Uit onderzoek blijkt dat 7 op 10 Vlamingen niet willen dat verlichting ’s nachts gedoofd wordt. De andere helft is wel voorstander van het dimmen van de lichten. Ook veiligheid en verkeersveiligheid zijn voor ons van belang. Daarom laten we de straatverlichting ’s nachts aan, maar dan op een lager niveau.”