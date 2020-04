Oppositiepartij Open VLD wil cadeaubon uitdelen aan alle Ternatse gezinnen Wim De Smet

26 april 2020

10u30 0 Ternat Oppositiepartij Open VLD stelt voor om ieder gezin in Ternat een cadeaubon van 20 euro te schenken. De maatregel moet een stimulans betekenen voor de lokale middenstand.

Het voorstel wordt ingediend op de eerstvolgende gemeenteraad. Volgens fractieleider Steve Convents kan het lokale bestuur een steentje bijdragen om de handel en horeca in Ternat te steunen. “Omwille van de sluiting van handelszaken, winkels, horeca staan heel wat zaken aan de rand van de afgrond”, weet Convents. “Zij zitten nu al weken, mogelijk maanden, quasi zonder inkomsten. Ook een groot deel van de modale bevolking heeft het moeilijk. Veel mensen moeten overleven met slechts 70 procent van hun gewone inkomen, terwijl hun winkelkar met minstens 10 procent duurder werd.”

Enkele buurgemeenten beslisten eerder al om een financiële stimulans te bieden aan hun inwoners, weet Convents. “Daarom willen we éénmalig alle gezinnen en alleenstaanden een cadeaubon aanbieden die uitsluitend te gebruiken is bij de lokale handelszaken. Volgens de laatste gegevens van B-post heeft onze gemeente 7.441 brievenbussen. Wanneer we aannemen dat hiervan 7200 een brievenbus van een gezin is, betekent het éénmalig schenken van een cadeaubon van 20 euro per gezin of alleenstaande een kostprijs van 144.000 euro. Het zou een belangrijk signaal zijn dat ons bestuur echt begaan is met het overleven van onze lokale economie.”