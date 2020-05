Opnieuw veertien coronapv’s opgesteld in Ternat Tom Vierendeels

22 mei 2020

11u50 0 Ternat De politiezone TARL heeft vorige week opnieuw verschillende coronapv’s uitgeschreven in de gemeenten van het grondgebied. In totaal werden in Ternat 14 processen-verbaal opgesteld.

Op maandag werd een auto met vier inzittenden gecontroleerd. Ze konden geen geldige reden geven voor hun verplaatsing en werden geverbaliseerd voor een niet-essentiële verplaatsing en inbreuken op het samenscholingsverbod. Vrijdag werden dan weer vijf personen geverbaliseerd omdat ze alcohol aan het drinken waren aan een tankstation langs de Assesteenweg.

Op zaterdag werden uiteindelijk vijf processen-verbaal opgesteld. Eentje voor een persoon die alcohol aan het drinken was op een bankje in de Statiestraat. Hij had daarvoor eerder die week al een waarschuwing gekregen. Aan het station werden twee personen geverbaliseerd omdat ze geen mondmasker droegen en een van de twee had daarvoor al een waarschuwing gekregen. Tot slot kregen twee personen een coronapv omdat ze goederen kwamen ophalen bij een andere persoon op het Marktplein.