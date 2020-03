Opnieuw uitslaande brand in leegstaande woning, eerder al drie brandhaarden en brandversnellers aangetroffen Tom Vierendeels

17 maart 2020

09u09 14 Ternat Bij de woningen die zondagnacht getroffen werden door een uitslaande brand woedde maandagnacht opnieuw een hevige dakbrand. De eerste brand werd al zeker aangestoken aangezien er drie brandhaarden werden aangetroffen. De nieuwe brand zou het gevolg van een heropflakkering zijn.

De hulpdiensten werden dinsdagochtend rond 5 uur dinsdagochtend opnieuw gealarmeerd voor een brand ter hoogte van frituur Loemek. Onder meer het dak van een woning stond volledig in lichterlaaie. Het parket laat weten niet gecontacteerd te zijn geweest waardoor het meer dan waarschijnlijk om een heropflakkering gaat. De brand van zondagnacht was dan weer wel het gevolg van brandstichting. “De deskundige gaat uit van brandstichting omdat er in de ene woning één brandhaard werd aangetroffen en twee in de andere”, zegt Carol Vercarre, woordvoerster bij het parket Halle-Vilvoorde. “In beide woningen werden ook brandversnellers aangetroffen. Voorlopig zijn er nog geen verdachten op het spoor. Het onderzoek loopt.”