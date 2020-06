Opnieuw onderdelen van BMW gestolen Tom Vierendeels

13 juni 2020

13u53 0 Ternat Dieven zijn in de regio opnieuw uit op onderdelen van Duitse wagens. Voorlopig gaat het om een alleenstaand geval in Sint-Katherina-Lombeek, maar vaak blijven daders langere tijd aanwezig in de regio.

De diefstal gebeurde donderdagnacht in de Nieuwbaan in Sint-Katherina-Lombeek in de omgeving van kinderopvang Maantje Lombeek. De daders gingen onder meer met het stuurwiel van de getroffen BMW aan de haal. Volgens Steven De Ridder, woordvoerder van de politiezone TARL (Ternat-Affligem-Roosdaal-Liedekerke) gaat het om het eerste feit waarvan tot vrijdagavond aangifte werd gedaan op het grondgebied sinds het begin van de maand. Meestal slaan de daders, veelal Litouwers, verschillende keren na elkaar toe in dezelfde regio.

De politie vroeg in het verleden bij soortgelijke feiten aan eigenaars van Duitse wagens om de auto in een afgesloten garage te parkeren of indien dit niet mogelijk is op een plaats met sociale controle.