Open beenbreuk en rolstoel houden DJ F.R.A.N.K. niet weg van Midzomer Wambeek Wim De Smet

03 augustus 2019

14u10 0 Ternat Vorige maand liep hij een dubbele open beenbreuk op tijdens een vakantie in Spanje, maar een rolstoel en een stevig gips weerhielden de bekende DJ F.R.A.N.K. er niet van om het publiek van Midzomer uit zijn dak te laten gaan.

Frank Van Herwegen, de echte naam van DJ F.R.A.N.K., kwam begin vorige maand lelijk ten val met een elektrische step. Het ongeval gebeurde in het Spaanse Santa Margarida. Van Herwegen werd overgebracht naar het hospitaal in Gerona waar een open beenbreuk van het scheenbeen en het kuitbeen werd vastgesteld. De bekende deejay zag zijn vakantie én een stuk van zijn zomertournee in het water vallen.

Maar niet getreurd: gisteravond maakte hij in rolstoel zijn opwachting op het podium van Midzomer Wambeek. Het getroffen gipsbeen werd in één adem op de discobar gelegd en DJ F.R.A.N.K. was vertrokken voor een denderende set.

De tent van Midzomer Wambeek liep vlotjes vol gisteravond. Er was niet alleen het opmerkelijke optreden van DJ F.R.A.N.K. maar ook andere succesvolle deejay-sets van Dimitri Wouters, Kevin Palmers, Soufiane Eddyani en Zwartwerk.

Vandaag gaat het feest in Wambeek door met optredens van Pat Krimson, Sam Gooris en Les Truttes.