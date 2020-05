Ook Midzomer Wambeek afgeblazen door corona Wim De Smet

03 mei 2020

11u47 2 Ternat De 27ste editie van Midzomer Wambeek, gepland voor het eerste weekend van augustus, wordt afgeblazen door de coronacrisis.

“Met spijt in het hart heeft vzw Midzomer, in overleg met het gemeentebestuur van Ternat, beslist om de 27ste editie van Midzomer Wambeek te verplaatsen naar de zomer van 2021", luidt het bij de organisatoren. “Dit nieuws is waarschijnlijk geen verrassing nadat de Nationale veiligheidsraad een tijdje geleden besliste om grote evenementen af te gelasten tot 31 augustus wegens de coronapandemie.”

De organisatoren willen de veiligheid de bezoekers, medewerkers en artiesten niet in gevaar brengen. “Het is de juiste beslissing, maar daarom niet minder pijnlijk. Wij keken ernaar uit om onze bezoekers opnieuw een mooi en gevarieerd programma aan te bieden.”

Wie al een ticket kocht voor het optreden van Jacques Vermeire en Luc Verschuren op 2 augustus, kan er voor kiezen om dat ticket te behouden voor volgend jaar. Wie dat niet wil, kan zijn ticket ook terugbetaald krijgen.

De 27ste Midzomer wordt verplaatst naar vrijdag 30 juli, zaterdag 31 juli en zondag 1 augustus 2021.