Ook dierenhotel trekt aan alarmbel en schrijft ministers aan: “Onze inkomsten vallen terug op nul” Wim De Smet

30 maart 2020

14u15 0 Ternat Het verbod op reizen is een drama voor de eigenaars van het honden- en kattenhotel Hof Ter Linden in Ternat. Zaakvoerster Sandra Lavers krijgt geen enkel huisdier meer over de vloer en schreef daarom een open brief aan de bevoegde ministers. “Onze inkomsten zijn teruggevallen tot nul”, vertelt ze.

Het luxueuze hondenhotel van Sandra Lavers en haar man Jan Van den Bosch opende in 2018 de deuren. Het dierenverblijf, dat ondergebracht werd in het eeuwenoude Hof Ter Linden, biedt plaats aan 58 honden en 25 katten. Alle dieren beschikken over aparte dierenweides in kunstgras, een zwembadje en een binnenverblijf met airco. Maar sinds de uitbraak van de coronacrisis blijven de hokken leeg.

“Tijdens de paasvakantie was het hotel volgeboekt maar onze klanten annuleerden één voor één hun afspraken”, vertelt Sandra Lavers. “Aangezien de mensen niet meer op reis gaan, hebben ze ook geen opvang meer nodig voor hun huisdier. Daardoor hebben wij geen inkomsten meer.”

Geen antwoord

Sandra Lavers schreef daarom een open brief aan ministers Hilde Crevits en Ben Weyts. Crevits is bevoegd voor Werk en Economie, terwijl Weyts verantwoordelijk is voor Dierenwelzijn. “De ministers namen al maatregelen voor dierenasielen, hondenuitlaatservices en hondenkapsalons”, vertelt ze. “Maar wij vallen tussen de mazen van het net. Aan dierenhotels heeft men blijkbaar niet gedacht. Daarom proberen we de ministers zelf te contacteren maar een antwoord op onze brief kregen we nog niet.”

Sandra vreest dat haar bedrijf een wel heel stille zomer tegemoet gaat. “Mogelijk worden de strenge maatregelen de komende weken of maanden een beetje versoepeld. Maar de zomervakantie zal niet zijn wat het normaal is. We krijgen nu al telefoons van klanten om hun reservaties van juni of juli te annuleren.”

Bij Hof Ter Linden vreest men ook dat, zelfs na de epidemie, mensen veel minder op reis zullen gaan. “De mensen zijn het nu gewoon om thuis te blijven. Nu al worden festivals afgelast. Dan is het ook logisch dat mensen minder snel op reis zullen gaan.”

Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts lichtte de voorbije jaren de hondenhotels ook grondig door. “Onze sector heeft zwaar geïnvesteerd om te voldoen aan de vernieuwde wetgeving”, zegt Sandra. “Hopelijk denkt de minister nu ook eens aan ons. Is dat niet het geval, dan zullen veel dierenpensions failliet draaien.”